Kadıköy'de Genç Çocuğun Bıçaklanarak Ölümüne Dair Davada Yeni Gelişmeler

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, Adli Tıp Kurumu tutuklu sanıklardan U.B'nin olay tarihinde 16 yaşında olduğunu bildirdi.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 yaşındaki U.B'ye kimlik tespiti yapılmasına ilişkin kararı doğrultusunda, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu rapor hazırladı.

Raporda kurulca yapılan tetkikte, U.B'ye ait doğum tutanağının incelendiği, herhangi bir hastane veya sağlık kuruluşundan rapor ibraz edilmediği ve doğumun baba beyanı üzerine nüfus kütüklerine tescil edildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkike ilişkin sonuç raporuna yer verilen raporda, "7 Nisan tarihinde çekilen, sol el-el bileği tek yönlü röntgen grafisine göre, kemik yaşı (erkek çocuk için) 15-16 yaş arasındadır. Sol dirsek tek yönlü röntgen grafisine göre, olekranon epifiz hattı kapanmış olup, kemik yaşı (erkek çocuk için) 15 yaşından büyüktür. Sol omuz tek yönlü röntgen grafisine göre, humerus üst epifizi açık olup, kemik yaşı (erkek çocuk için) 17 yaşından küçüktür." ifadelerine yer verildi.

Raporda, sanık U.B'nin nüfus kayıt örneğine göre, 17 Temmuz 2009 olarak kaydedilen doğum tarihinin 22 Temmuz 2009 olarak tescil edildiği kaydedildi.

"16 yaşını bitirmedi"

Ayrıca raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Dava konusu olayla ilgili olarak İ. ve Ş. oğlu, 17 Temmuz 2009 doğum kayıtlı U.B'ye ait olduğu bildirilen 7 Nisan 2025 tarihli grafilerin kurulumuzca yapılan radyolojik kemik yaşı değerlendirmesinde, genetik, hormonal, coğrafik yaşam alanı, beslenme farklılıkları gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, Gök ve Greulich&Pyle atlasları referanslarına göre, U.B'nin, 17 Temmuz 2009 olarak belgelenen doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği, olay tarihinde (24/01/2025) 15 yaşını bitirmiş olup, 16 yaşı içerisinde olduğu ve 16 yaşını bitirmediğinin kabulünün uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur."

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

İddianame

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.