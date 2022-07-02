İSTANBUL-KADIKÖY'DE GELECEK PARTİSİ ERKEN SEÇİM İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI - Haberler

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İSTANBUL-KADIKÖY'DE GELECEK PARTİSİ ERKEN SEÇİM İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? GELECEK Partisi, erken seçim talebiyle Kadıköy'de imza kampanyası başlattı.

? GELECEK Partisi, erken seçim talebiyle Kadıköy'de imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile partililer katıldı.

Gelecek Partisi, Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Geçim için Seçim" imza kampanyası düzenledi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği imza kampanyasına, partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile partililer katıldı. Genel başkan Davutoğlu'nun imza atmasının ardından partililer de imza atarak kampanyaya destek verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kampanya açılışında yaptığı konuşmada, 'Kadıköy'de imza kampanyamızı başlatıyoruz. 'Hemen seçim' diyoruz. İlk imza kampanyasını başlatıyoruz. Bu sadece bir başlangıç. Çınar yaprağımızın 5 kolu var. Her yere bu 5 kolla gidecek, seçim meydanlarını doldurmak üzere imza kampanyamızı başlatacağız. Türkiye'nin ve İstanbul'un her köşesinde bu imza kampanyasını halkımızın huzuruna getireceğiz. 'Geçim için Seçim' demeye geliyoruz. Sandığı tez zamanda bu memleketin huzuruna getirerek, yeni bir dönemi başlatmak için sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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