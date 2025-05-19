Kadıköy'de Galatasaray Kutlamalarına Taşlı Saldırı

Kadıköy'de Galatasaray Kutlamalarına Taşlı Saldırı
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Kadıköy'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir araca, kutlamalar esnasında kimliği belirsiz bir grup tarafından taşla saldırı düzenlendi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kadıköy'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayanların içerisinde bulunduğu araca yönelik saldırı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapıldı.

Kadıköy'de araçla dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçtikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Kutlamalar sırasında araca yapılan saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, gruptakilerin saldırdıkları aracın arkasından koşarak tekme attığı da yer alıyor.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, araçtan Galatasaray bayrağı sallayan bir kişiye de çevredeki Fenerbahçe taraftarlarının sözlü sataşmada bulunduğu, kısa süreli tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin araya girerek bu kişileri sakinleştirdiği görülüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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