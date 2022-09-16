Kadıköy'de freni boşalan kamyonun çevre yoluna düşmesi kameraya yansıdı Güncel Haberler İstanbul Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyonun 5 metre yükseklikten çevre yoluna düşmesinin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. İstanbul Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyonun 5 metre yükseklikten çevre yoluna düşmesinin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. İstanbul 1. Çevre Yolu Fikirtepe mevkisi Yıldırım Sokak'ta freni boşalan 59 VG 526 plakalı kamyonun önceki gece yaklaşık 5 metre yükseklikten çevre yoluna düşmesi, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, dörtlüleri yanık şekilde yol kenarında duran kamyonun aniden hareket ettiği, bu sırada arızayı çözmek için aracın çevresinde inceleme yapan sürücü Celal Ekşioğlu'nun (31) bacaklarının üzerinden geçtiği görülüyor. Bacakları ezilen Ekşioğlu'nun güçlükle ayağa kalktığı ve kamyonun arkasından bakması, yoldan geçen bir kişinin de kamyonun peşinden koşması görüntülerde yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu Fikirtepe İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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