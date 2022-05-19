Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:
Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı

İstanbul Kadıköy'de fırtına nedeniyle gövdesi kırılarak bir binaya yaslanan ağaç, kesilerek kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de fırtına nedeniyle gövdesi kırılarak bir binaya yaslanan ağaç, kesilerek kaldırıldı.

Feneryolu Mahallesi Hasan Amir Sokak'ta bulunan bir ağaç, dünkü şiddetli fırtına ve yağmur sonrası gövdesinden kırılarak karşı taraftaki 4 katlı bir binanın duvarına yaslandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sokağı güvenli hale getirerek trafiğe kapattı. Kadıköy Belediyesi ekipleri de sepetli vinç yardımıyla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağacı, parça parça keserek kaldırdı.

Çalışmalar sırasında, bazı vatandaşlar ve motosiklet sürücülerinin trafiğe kapatılan sokağa girerek ağacın altından geçmeleri dikkati çekti.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İtfaiye, Fırtına, Kadıköy, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title