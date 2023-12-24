Kadıköy'de Fırtına Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kayalıklara Çarptı

KADIKÖY'de fırtına nedeniyle sürüklenen tekne kayalıklara çarptı. Ekiplerin dalgalarla mücadelesi ve tekneyi kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kalamış sahilde yaşandı. İstanbul'da etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle sahilde dalgalar oluştu. Sürüklenen bir yelkenli teknesi kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler botla tekneye yaklaşmaya çalıştı. Halatla tekneyi sabitlemeye çalışan ekipler, fırtına ve dalgalar nedeniyle başarılı olamadı. Dalgalar nedeniyle tekne peş peşe kayalıklara çarparak hasar aldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen tekne su alarak battı. Ekiplerin dalgalarla mücadelesi ve tekneyi kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.