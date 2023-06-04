Kadıköy'de Evden Ziynet Eşyası Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.

KADIKÖY'de girdikleri evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 31 Mayıs Çarşamba Günü Beyza A.'ya ait eve gündüz vakti giren hırsızlar içerde buldukları 1 altın takı seti, 5 adet çeyrek altın, 3 adet altın kolye, 1 tektaş yüzük, 1 altın bileziği alarak kaçtı. Akşam iş dönüşü eve gelen Beyza A., durumu fark ederek polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin binaya girip çıkarken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yapılan binaya girdikleri bir süre sonra çıkarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla bu görüntüleri kullanarak kısa süre içinde önce şüphelilerin kullandığı otomobili ardından kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Burak K.(31), Şehmuz Y.(30), Mehmet F.İ.(31) ve Şahin T.(23) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Polis kayıtlarında Burak K.'nın daha önceden 13, Şehmuz Y.'nin 42, Mehmet F.İ.'nin 15, Şahin T.'nin ise 25 tane suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.