Kadıköy'de Evden Ziynet Eşyası Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.

Kadıköy'de 31 Mayıs Çarşamba Günü Beyza A.'ya ait eve gündüz vakti giren hırsızlar içerde buldukları 1 altın takı seti, 5 adet çeyrek altın, 3 adet altın kolye, 1 tektaş yüzük, 1 altın bileziği alarak kaçtı. Akşam iş dönüşü eve gelen Beyza A., durumu fark ederek polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Polis kayıtlarında Burak K.'nın daha önceden 13, Şehmuz Y.'nin 42, Mehmet F.İ.'nin 15, Şahin T.'nin ise 25 tane suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.