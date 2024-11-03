Kadıköy'de Et Yüklü Kamyonetin Bariyerlere Çarpması Sonucu Kaza

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda ilerleyen et yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada kamyonet şoförü yaralanırken, uzun süre kapalı kalan yolda trafik yan yoldan sağlandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu, Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy istikametinde ilerleyen 10 AFV 571 plakalı Ahmet Karagöz yönetimindeki et yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı.Kazada kamyonet şoförü Ahmet Karagöz hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Karagöz'ün tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yan yoldan sağlandı. Kamyonet yoldan kaldırılması için kaza yerine vinç çağrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.