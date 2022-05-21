KADIKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN DİŞ HEKİMİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Haberler

KADIKÖY'de çalıştığı özel muayenehanede ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay, dün gece saat 0045 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran (64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri Biran'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, Biran'ın yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Şeyma Biran'ın cenazesinin yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel