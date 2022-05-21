KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler

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KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

KADIKÖY'de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, saat 00: 45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran(64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diş Hekimi, Kadıköy, Polis, Güncel, Haberler

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