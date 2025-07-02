Kadıköy'de Eşine İşkence Eden Sanığa 40 Yıla Kadar Hapis İstemi

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Kadıköy'de, eşine işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Emrah Kaba hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'cebir ve tehditle, silahla, eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın eşine şiddet uygularken çektiği görüntüleri annesine gönderdiği öğrenildi.

Kadıköy'de, eşine işkence ettiği öne sürülen tutuklu sanık Emrah Kaba hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "cebir ve tehditle, silahla, eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de, ocak ayında karşılıklı aldatma iddiası üzerine eşler arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü, eşini işkenceyle darbettiği gerekçesiyle Emrah Kaba'nın tutuklandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Taraflar arasında karşılıklı aldatma iddiası üzerine tartışma çıktığı, bunun üzerine sanığın müşteki Maftuna T'nin kafasını duvara çarptığı, yere düşen müştekiyi tekmelemeye başladığı, müştekinin kaçıp, kendisini odaya kilitlediği anlatılan iddianamede, sanık Kaba'nın eline bıçak alarak, odanın kapısını kırıp, bıçakla eşini yaraladığı ifade edildi.

Sanığın odada eline geçen kemer ve ütüyle müştekinin yüzü ile kafasına vurmaya başladığı, ütünün kablosunu kesip müştekinin ellerini ve ayaklarını bağladığı, ütüyle müştekinin kafasına ve vücuduna vurmaya devam ettiği belirtilen iddianamede, polislerin olay yerine gelmesi üzerine sanığın polislere kapıyı açmayıp, "Gidin buradan, öldüreceğim bu kadını" dediği, akabinde polis memurlarınca ikametin kapısı kırılarak şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Ağır yaralanan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, adliyeye sevk edilen sanığın ise tutuklandığı anlatıldığı iddianamede, tarafların ifadelerine de yer verildi.

Müşteki Maftuna T. savcılıktaki ifadesinde, olay günü kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşinin saatlerce kendisini darbettiğini, sanığın ütü kablosuyla ellerini ve ayaklarını bağladığını, eline aldığı kemer ve ütüyle vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu belirtti.

Sanığın kendisini darbederken videoya çekip, annesine gönderdiğini de aktaran müşteki kadın şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tutuklu sanık Emrah Kaba ise eşiyle 3 yıldır evli olduklarını, 1 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bir erkek şahıs Maftuna'yla beraber olduğunu söyleyerek, bana bir fotoğraf yolladı. Hatta fotoğrafta müşterek çocuğumuz da bulunmaktaydı. İsterseniz telefonumu kontrol edebilirsiniz. Ben şahsa küfür ederek konuşmayı sonlandırdım. Ardından eşimle görüşüp bir açıklama istedim. Kendisi bana herhangi bir cevap vermedi. Benim de gözüm kararınca kendisine vurmaya başladım. Çok sinirli olduğum için elime aldığım ütüyle vücudunun her yerine vurdum." beyanını verdi.

Kaba, eşini darbederken çektiği fotoğrafları onun annesine yolladığını, polisler içeri girdiğinde eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını, ellerinin de bağlı olduğunu kaydetti.

İddianamede, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, müştekinin ise basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı aktarıldı.

Sanık Kaba'nın "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "cebir ve tehditle, silahla, eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamenin Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle dava açıldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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