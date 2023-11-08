Haberler ›› Güncel ›› Kadıköy'de Emniyet Kemeri Denetimi: 12 Taksiciye Cezai İşlem

Kadıköy'de Emniyet Kemeri Denetimi: 12 Taksiciye Cezai İşlem

Kadıköy'de yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan 12 taksi şoförüne ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taksi şoförlerinin belgeleri kontrol edildi ve emniyet kemeri takmayan şoförlere toplamda 5 bin 232 lira para cezası uygulandı.