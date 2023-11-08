Kadıköy'de Emniyet Kemeri Denetimi: 12 Taksiciye Cezai İşlem
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Kadıköy'de yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan 12 taksi şoförüne ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taksi şoförlerinin belgeleri kontrol edildi ve emniyet kemeri takmayan şoförlere toplamda 5 bin 232 lira para cezası uygulandı.
KADIKÖY'de, taksi şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen 12 şoföre ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Taksiler tek tek durdurularak şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 12 taksi şoförüne kişi başı 436 liradan toplam 5 bin 232 lira para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel