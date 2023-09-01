Kadıköy'de Elektronik Sigara İçinde Uyuşturucu Madde Yakalandı

Kadıköy'de elektronik sigaradan uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de elektronik sigaranın içine 5.94 gram uyuşturucu madde saklayan şahıs Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Kadıköy ilçesinde çalışma başlattı. Geçtiğimiz Salı günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir araç durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü E.K. isimli şahıs ile yolcu koltuğunda bulunan B.E.D. isimli şahıs araçtan indirildi. Şahıslara yönelik yapılan aramada B.E.D. isimli şahsa ait elektronik sigara şüphe üzerine incelendi. Cihazın içi açıldığında 12 adet toplamda 5.94 gram Kokain ele geçirildi, şahıslar muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.