Kadıköy'de Elektronik Dükkanında Yangın Çıktı

Kadıköy'de Elektronik Dükkanında Yangın Çıktı
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Kadıköy'de bir elektronik eşya satan iş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de, elektronik eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere önce çevredekiler yangın tüpü ile sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Osmanağa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çıktı. Elektronik eşya satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenler, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti, ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında çevrede panik yaşanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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