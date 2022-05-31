KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADIKÖY'DE DRONLA TESPİT ETTİLER İHLAL YAPANLARA CEZA KESTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KADIKÖY'de drone destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, emniyet kemeri takılı olmadığı için işlem yapılan sürücü Emre Çağlar "Emniyet kemeri takılı değildi tabii bir hata.

KADIKÖY'de drone destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, emniyet kemeri takılı olmadığı için işlem yapılan sürücü Emre Çağlar "Emniyet kemeri takılı değildi tabii bir hata. Dron sesi duydum ama anlayamadım açıkçası" dedi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde 2 sürücüye emniyet kemerini takmadıkları için 196'şar lira, bir sürücüye de sigorta ve muayene eksikliği nedeniyle ceza kesildi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen Emre Çağlar, "Cadde üzerinde sürekli müşterilerimiz var. 15 metrede bir duruyorum. Tabi bir hata emniyet kemeri takmadım. Dron sesi, duydum ama anlamadım açıkçası" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title