Kadıköy'de dron destekli yaya geçidi denetiminde 8 sürücüye para cezası verildi

Kadıköy'de dron destekli trafik denetiminde yayalara geçiş hakkı vermeyen 8 sürücüye para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.

Dron destekli denetimde, yoldan karşıya geçen yayalara öncelik vermeyen sürücüler tespit edildi.

Ekipler, 8 sürücüye ayrı ayrı 1979'ar lira olmak üzere 15 bin 832 lira para cezası kesti.

Ceza uygulanan otomobil sürücüsü Zeynep B. gazetecilere, "Yol verdim diye düşünüyorum, herhalde gözümden bir şey kaçtı. Yoksa ben bütün yaya geçitlerinde yol veriyorum. Dron ile kaydediliyor, gözümüzden kaçmıştır ama ben yol veriyorum. İlk defa ceza yedim, çıkacağı varmış bizden diyelim." ifadelerini kullandı.