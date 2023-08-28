Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi: 12 sürücüye ceza kesildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy'de dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 12 sürücüye, yaya geçidinde yayalara yol vermemek, kask takmamak, telefonla konuşmak maddelerinden toplamda 20 bin 519 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi. Denetimlerde 12 sürücüye yayaya yol vermemek, telefonla konuşmak ve kask takmamak maddelerinden toplamda 20 bin 519 lira para cezası kesildi. Her sürücüye 20 ceza puanı da uygulandı. Ceza kesilen bir sürücü "Yaya daha adımını atmamıştı dışarıdaydı. Yaya yolun orasında telefonla konuşuyor ona birşey yok, biz geçince ceza." diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Bir başka sürücü ise, "Yaya geçtikten sonra hareket ettim bilmiyorum. Ben yayaya yol veririm sonra da devam ettim " diye konuştu.