Kadıköy'de dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi

Kadıköy'de yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde dron kullanıldı ve kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

Kadıköy'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal'da denetim noktası oluşturdu.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 4 bin 755 lira, muayenesi olmayan 3 aracın sürücüsüne de 2 bin 853 lira para cezası uygulandı.

Denetimde, kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden bir sürücüye dron ile çekilen görüntüleri gösterildi.