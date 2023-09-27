Kadıköy'de dron destekli denetimlerde yayalara öncelik vermeyen 7 sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'deki yaya geçitlerinde dron destekli denetim yaptı. Denetimlerde, yayalara öncelik vermeyen 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza kesildi. Ekiplerin verdiği cezaya itiraz eden sürücülere ihlal sırasında dron aracılığıyla çekilen görüntüleri izletildi.