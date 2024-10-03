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Kadıköy'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

Kadıköy'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı
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Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlama sonrası çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, KADIKÖY'DE 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada çevredeki binalarda ve araçlarda hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

'DEPREM OLDU SANDIK'

Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka görgü tanığı ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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