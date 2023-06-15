Kadıköy'de Diş Hekimi Cinayeti Sanığı İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldüren sanık Ziya Ersoy ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, duruşmada protez için fiyat araştırması yaptığını, Şeyma Biran'ın muayenehanesine girdiğini ve kendisinden geçtiğini söyledi. Tutuksuz sanık Abdullah Artut ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Anadolu Adliyesi 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Ersoy (51) ile tutuksuz sanık Abdullah Artut (41) katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"HAVLU BIÇAK GİBİ MATERYALLERİ KOYMAK İÇİN ÇANTA ARADIM"

"ELİMDEKİ YARAYI SORDU"

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ziya Ersoy'un 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Diğer şüpheli Abdullah Artut hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.