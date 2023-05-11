Kadıköy'de devrilen vinç, inşaat alanında hasara neden oldu
Güncel Haberler
Kadıköy'de beton dökmek için kullanılan vinç devrildi.
Kadıköy'de beton dökmek için kullanılan vinç devrildi.
Caddebostan Ressam Vecihi Bereketoğlu Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 10 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan beton dökme vinci, sabitleme ayağının çukura düşmesi sonucu yan yatarak devrildi. Vincin 20 metrelik kolunun düştüğü inşaat alanında hasar oluştu.
İnşaat çalışanları çevrede önlem alırken, devrilen vinç iş makinesiyle kaldırıldı.
Vincin sabitleme ayağının daha önceden kullanılan boş foseptik çukuruna düştüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel