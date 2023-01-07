Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı.

Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı.

T. A. idaresindeki 34 THK 61 ticari taksi, Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü ve park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E. K. ile yabancı uyruklu 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Kadıköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title