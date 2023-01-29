Kadıköy'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Kadıköy'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İstanbul Kadıköy'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Sahrayıcedit mevkisinde, Edirne yönüne seyir halindeki E. Y. idaresindeki 34 EV 1635 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak savruldu. Savrulan otomobil kara yolunda ters dönerek durdu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobildeki sürücü E. Y. ve yanında bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinden yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için kara yolunu tek yönlü trafiğe kapattı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Kadıköy Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kadıköy'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.