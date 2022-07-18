Kadıköy'de devrilen ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın üzerine düştüğü hafif ticari araçta hasar oluştu. Kadıköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın üzerine düştüğü hafif ticari araçta hasar oluştu. Erenköy Mahallesi Ömer Paşa Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Barış Geyik'in kullandığı 34 ZU 7530 plakalı ilaç nakil aracının üzerine devrildi. Sürücü Geyik, olayı yara almadan atlatırken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı, motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu. AA / Alptekin Soykan - Güncel Güncel Haberler

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