Kadıköy'de Devrilen Ağaç Hafif Ticari Araca Zarar Verdi

Kadıköy'de park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.

Kozyatağı Mahallesi, Kadıpaşa Sokak'ta bir sitenin bahçesindeki ağaç, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Hasar gören araç, bulunduğu yerden çekildi.

Devrilen ağacın dalları ekiplerce yoldan kaldırıldı.