Kadıköy'de Deprem Toplanma Alanının İmarına Protesto

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ALTUĞ EKEN

(İSTANBUL) Kadıköy'deki Caferağa Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, deprem toplanma alanının konut imarına açılmasıyla ilgili Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nde ihale yapılmasını protesto etti. Mahalle Muhtarı Hanife Dağıstanlı, "Başta sağlık olmak üzere kesintiye uğrayacak kamu hizmetleri ve kaybedeceğimiz son yeşil alanımızın ötesinde olası İstanbul depremi sonrasında bize biçtiğiniz kaderi bir kez de gözümüzün içine bakarak söyleyin. Gelin ve yenilenemeyen binalarımızın enkazında ölmezsek sokak aralarında ölmemizin umurunuzda olmadığını söyleyin. Kamu yararından anladığınız şeyin gelir elde etmekten ibaret olduğunu ihale metinlerinden, yazdığınız yazılardan anlıyoruz ve reddediyoruz. Bu hukuksuz ihaleden bir an önce vazgeçin" dedi.

Kadıköy'deki Caferağa Mahallesi'nde bulunan deprem toplanma alanının konut imarına açılmak istenmesine karşı bölge halkının tepkisi sürüyor. 27 Ağustos'ta ilan edilen ihale bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.

Bu sırada mahalleli de müdürlüğün önünde eylem yaptı. "Mahalle bizim, vazgeçmiyoruz" yazılı pankart açılan eylemde hazırlanan ortak açıklamayı Muhtar Hanife Dağıstanlı okudu. İhaleyi açan müdürlüğün ve yüklenicinin planlama yetkisi olmadığına dikkat çeken Dağıstanlı, şunları söyledi:

"Şartnamede plan hazırlatılması yükleniciye iş olarak verilmiştir. Bu hukuka aykırıdır. Alanda daha önce imar uygulaması yapılmadığından ihalede gerçekte ne büyüklükte bir alandan söz edildiği belli değildir. İhale konusu parsel, ihale edilmeye uygun değildir. Alan sit alanı içindedir. Şu anda geçerli olan geçiş dönemi koşullarına göre inşaat yapılamayacağı gibi Koruma Kurulu kararı olmadan yapılan her işlem Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırıdır. Parsel üzerinde Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Caferağa Mahallesi Muhtarlığı, Afet İstasyonları, Moda Bostanı, halı sahalar ve açık otopark bulunmaktadır. Tamamına yakını açık alan niteliğinde olan parsel olası bir afet durumunda Caferağa Afet Koordinasyon Alanı olarak kullanılacak ve gerekli acil hizmetler muhtarlık koordinasyonunda burada verilecektir. Bu hukuksuz ihale gerçekleşirse Kadıköy ilçesinin afet müdahale planı doğrudan etkilenecektir.

"Hukuksuz ihaleden bir an önce vazgeçin"

Caferağa Mahallesi'nde ikame edilemeyecek bu hayati önemi olan kamu hizmetlerini ortadan kaldıracak ihaleyle ilgili 'tamamen kamu yararı gözetilerek kendi finansmanını kendisi yaratan bir yöntemle yapmaya çalıştığımız ihalemiz akabinde mevcut duruma nazaran daha verimli kamu hizmeti sağlanabilecek bir durum oluşacağı öngörülmektedir' diye biten yazıyı yazan yetkililere sesleniyoruz. Caferağa Mahallesi'nde yaşayan 22 bin kişiyi temsilen burada olan bizler ağzınızdan duymak istiyoruz. Başta sağlık olmak üzere kesintiye uğrayacak kamu hizmetleri ve kaybedeceğimiz son yeşil alanımızın ötesinde olası İstanbul depremi sonrasında bize biçtiğiniz kaderi bir kez de gözümüzün içine bakarak söyleyin. Gelin ve yenilenemeyen binalarımızın enkazında ölmezsek sokak aralarında ölmemizin umurunuzda olmadığını söyleyin. Kamu yararından anladığınız şeyin gelir elde etmekten ibaret olduğunu ihale metinlerinden, yazdığınız yazılardan anlıyoruz ve reddediyoruz. Bu hukuksuz ihaleden bir an önce vazgeçin."