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Kadıköy'de Deprem Anında Tekel Bayisindeki Kaos

Kadıköy'de Deprem Anında Tekel Bayisindeki Kaos
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Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Kadıköy'deki bir tekel bayisinde çalışan kişinin masadan atlayarak dışarı kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar, içerideki müşterilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremde, Kadıköy'deki tekel bayisinde çalışan kişinin masadan atlayarak dışarı kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuşdili Caddesi'ndeki tekel bayisinde dünkü deprem sırasında, kasadaki görevli masadan atlayıp dışarıya yöneldi. İçeride bulunan müşteriler ise şaşkınlıkla durumu izledi.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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