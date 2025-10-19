Kadıköy'de Denize Düşen 4 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti

Haberler

Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'deki Adalar- Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
500
