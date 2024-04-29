Kadıköy'de Deniz Taksisi ile Kanoda Çarpışma: Kaptan Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Kadıköy'de deniz taksi ile çarpışan kanodaki iki kadının yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kalamış açıklarında önceki gün meydana gelen kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan deniz taksinin kaptanı A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli A.Ö, savcılıkta alınan ifadesinde, olay günü 4 yolcusunun olduğunu belirterek, olay anında mevcut radar ve harita sisteminin çalıştığını söyledi.

Kanonun suya çok yakın ve küçük olduğu için radarda gözükmediğini savunan A.Ö, çarpışmadan sonra kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevrası yaptığını ifade etti.

Kazada yaralanan kişiyi kurtarmak için denize atladığını söyleyen şüpheli A.Ö, "Bilinci kapalı kano yolcusuna ulaşıp başını suyun üzerine çıkardım ve civardaki bir yattan bağırarak yardım istedim. İki kano yolcusu ve peşimden atlayan bir yolcu ile birlikte yata çıktık. Ardından gelen iki adet sürat botuna yaralıları yerleştirerek Kalamış Marina'ya gittik. Rotamı bozmadan ani bir manevra yapmadan seyri icra ediyordum. Kıyıdan o kadar uzaklıkta kano olmasını beklemediğimden kanoya çarptığımı ancak çarpışmanın sonunda anlayabildim. Bahsedilen mevkide genellikle yelkenliler mevcut oluğu için hali hazırda dikkatli ve emniyetli bir seyir yapıyorduk. Üstüme düşen her şeyi yaptım. Kanonun etrafında herhangi bir güvenlik botu bulunmamaktadır." dedi.

Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen A.Ö, yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine imza atması şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Kadıköy'de Kalamış açıklarında 27 Nisan'da, seyir halinde olan deniz taksi ile kano çarpışmış, kanodaki iki kadın yaralanmış ve denize düşmüştü. Denizde Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan kadınlar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilmiş, deniz taksinin kaptanı ise polis merkezine götürülmüştü.