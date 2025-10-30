Kadıköy'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KADIKÖY'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Leyla YILDIZ - Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, - CUMHURİYET'in 102'nci yıl dönümü Kadıköy'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizde iken o bizi kavurmasın diye, bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır" dedi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Suadiye'den başlayan yürüyüş Göztepe'ye kadar devam etti. Motosiklet kortejiyle başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve vatandaşlar katıldı. Türk bayraklarıyla caddeyi dolduran vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 102'nci yılını kutladı.

Kutlamada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Cumhuriyet'e, onun değerlerine en çok sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Siz de bunun tamamen farkındasınız. Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır. Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizde iken o bizi kavurmasın diye, bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır. Bu çatıyı oraya 15 Mayıs 1919 günü İzmir de işgal edilince son kararını veren, son hazırlıkları yapan, 16 Mayıs gününde Şişli'deki evinden çıkıp Bandırma vapuruna giden ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin meşalesini eline alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çakmıştır. Cumhuriyet çatısı dört kolondan oluşur, dört taşıyıcı kolon Cumhuriyetimizi taşımaktadır. Bunlardan biri demokrasi, biri adalet, biri sosyal devlet, bir tanesi de laikliktir. Bugün ülkeyi yönetenler sizin seçtiklerinize kayyımlar atayarak, seçtiğiniz belediye başkanlarını zindanları atarak, milletin seçme ve seçilme hakkını elinden alarak demokrasi kolonunu kesmektedirler. Adalet kolonu da ülkeyi yönetirken acizlik içine düşen, artık siyaset üretemeyen, partisinin kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, bunun için bir başsavcı, Cumhuriyet başsavcısı eliyle partisinin yargı kollarını kuran birisi tarafından adalet kolonu kesilmektedir" dedi

Özel, "Şundan emin olunuz ki asla ve asla teslim olmayacağız. Bu zulme yenilmeyeceğiz. Bu baskıya sonuna kadar direnecek, eninde sonunda biz kazanacağız. Çünkü biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız. Türk ile Kürt'ün, Laz ile Çerkes'in, tüm etnisitelerin, tüm mezheplerin kardeşçe yaşayacağı, birlikte başaracağı yarınlar için inançlıyız, kararlıyız. Gücümüzü tarihten, gücümüzü haklılığımızdan, gücümüzü insan sevgimizden, birbirimize ve ülkemize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz. Bu güzel gecede burada tarihe geçen milyonlara; bütün Türkiye'ye, dosta güven ve olmayana da kaygı veren milyonlara bütün dünyaya 'Türkiye neymiş, Cumhuriyetine nasıl bağlıymış?' gösteren, bu muhteşem fotoğrafı çektiren milyonlara söz veriyorum ki asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak" dedi.