Kadıköy'de Canlı Yayın Yapan Kadını Taciz Eden Şahise Dava Açıldı

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71 yaşındaki Yusuf Ziya A., Kadıköy'de sosyal medyada canlı yayın yapan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği gerekçesiyle 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yusuf Ziya A'nın, 6 Haziran'da Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müşteki Hyojeong P'nin yanına yaklaşarak, rızası dışında cinsel saikle fiziki temasta bulunduğu belirtildi.

İddianamede, rahatsızlığını ortaya koyan müştekiyi şüphelinin takip ederek cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve fiziki tacizde bulunduğu, müştekinin koşarak izini kaybettirdiği aktarıldı.

Şüphelinin eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani ve kesintili şekilde gerçekleşmesi nedeniyle "sarkıntılık" düzeyinde kaldığı belirtilen iddianamede, cinsel saldırı eyleminden hemen önce ve cinsel saldırı eylemleri esnasında bedensel temas içermeyen söz ve davranışlarda bulunma şeklinde gerçekleşen eylemleri "cinsel taciz" suçunu oluştursa da aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı söz konusu olduğundan şüphelinin eyleminin bir bütün halinde "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, bilirkişi raporuyla da eylemlerin sabit olduğunun anlaşılması karşısında şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

Şüpheli Yusuf Ziya A'nın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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