Kadıköy'de Canlı Yayın Sırasında Taciz İddiası: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kadıköy'de Canlı Yayın Sırasında Taciz İddiası: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kadıköy'de sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını taciz eden 71 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir kadına, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 71 yaşındaki Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin yapılan çalışmada, kimliği belirlenen şüpheli Y.Z.A. Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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