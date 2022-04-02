Kadıköy'de çalışma sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı

Kadıköy'de İSKİ'ye ait borusunun patlamasıyla tazyikli suyun fışkırarak çevreye yayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İSKİ ekipleri, Feneryolu Mahallesi Mustafa Mazhar Bey Caddesi ile Boztepe Sokak köşesinde sızıntı olan su borusunu tamir etmek için çalışma yaptı.

Çalışma sırasında patlayan borudan çıkan tazyikli su, yaklaşık 15 metre yüksekliğe fışkırarak, caddeye yayıldı.

Ekipler, hattaki suyu keserek boruyu tamir etti. Çalışmaların ardından bölgeye tekrar su verildi.

Bu arada, patlayan borudan suyun fışkırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tazyikli suyun yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar çıkması ve caddeye yayılması yer alıyor.