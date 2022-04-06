KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Haberler

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KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksicilerin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. 3 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için 588 TL ceza kesildi. Denetimde çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksiciye ise bin 823 TL para cezası verildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KADIKÖY'DE ÇALIŞMA BELGESİ OLMAYAN TAKSİCİYE CEZA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Para Cezası, Türk Lirası, Kadıköy, Taksi, Güncel, Haberler

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