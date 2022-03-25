Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza - Haberler

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Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Kadıköy'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 1 taksi sürücüsünün şoför çalışma belgesinin olamaması sebebiyle bin 823 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücünün ticari taksisi bağlanarak Yediemin otoparkına götürüldü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. Denetimde durdurulan 1 taksi sürücüsüne şoför çalışma belgesi olmaması nedeniyle bin 823 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförünün aracı bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi.

(Ömer Karaoğlu-İHA)

Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

Çalışma belgesi olmayan taksiciye bin 823 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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