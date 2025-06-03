Kadıköy'de Boşanan Çiftin Kavgasında Baba Gözaltına Alındı

Kadıköy'de Boşanan Çiftin Kavgasında Baba Gözaltına Alındı
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Kadıköy'de boşanan bir çift arasında 3 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüşeceği gün nedeniyle çıkan kavgada, eski eşi E.K. darbederek gözaltına alındı. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kadıköy'de, boşanan çiftin 3 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüşeceği gün nedeniyle sokakta yaşanan kavgada, eski eşini darbeden baba gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Göztepe Mahallesi'nde, boşanan çift arasında sokakta yaşanan kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

R.Y. (31) isimli kadın ile eski eşi E.K. (32) arasında, velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktığı, her iki tarafın aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlaşıldı.

Ekipler, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden E.K'yi gözaltına aldı.

E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan sokakta yaşanan kavga anı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, aile bireylerin de taraf olduğu kavgada tarafların birbirine yumrukla vurması, bazı kişilerin yere düşmesi, kavga ortasında kalan çocuğun da biri tarafından uzaklaştırılması yer aldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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