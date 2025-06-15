Kadıköy'de Boğulma Olayı: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Kadıköy sahilinde yüzmek için denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, bir süre sonra kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması sonucu bölgeye gelen ekipler, genç adamı denizden çıkardı fakat Ceyhaner'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadıköy sahilinde yüzmek için denize giren 22 yaşındaki genç boğuldu.
Plajda denize giren Uğurcan Ceyhaner'in (22) bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denize girdiği bölgede yapılan aramada bulunan genç, denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ceyhaner'in hayatını kaybettiği belirlendi.