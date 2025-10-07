Haberler

Kadıköy'de Bodrum Katında Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Kadıköy'de Bodrum Katında Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Merdivenköy'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Binada duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Dumandan hafif şekilde etkilenen 16 kişiye ise sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat

İstanbullular aman dikkat! Saat verildi, siklon yola çıktı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.