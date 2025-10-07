Kadıköy'de Bodrum Katında Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Binada duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Dumandan hafif şekilde etkilenen 16 kişiye ise sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.