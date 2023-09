Kadıköy'de Bisikletliye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı

KADIKÖY'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ve 71 günlük kaçışın ardından tutuklanan Temel Ünlü'nün (24), ifadesi ortaya çıktı. Temel Ünlü savcılıktaki ifadesinde, "Virajı almak için girdiğimde bisikletli bir kişiyi aniden yolun ortasında gördüm. Aracı sağa doğru kırıp kurtarmaya çalıştım. Ben orta şeritteydim. O da çapraz bisikletle gidiyordu. Frene bastım ancak araç kaydı bisikletliye çarptım" dedi.

Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

"BİR İKİ BARDAK VİSKİ İÇTİM"

Temel Ünlü'nün savcılık ifadesinde, "Ben öncelikle olayla ilgili pişmanım, kendi isteğimle müdafim ile birlikte geldim. Ben 17 Temmuz 2023 günü saat 15.00-16.00 sıralarında kız arkadaşım Ceren K. ile buluştum. Aynı gün geceleyin 12.00 gibi Maltepe Gülsuyu adresinde Mehmet isimli arkadaşımla eve gittik. Ben bu evde bir iki bardak viski içtim. Ben olaydan önce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Kız arkadaşımda benimle birlikte alkol almıştı. 18 Temmuz günü sabah saat 04.00 sıralarında kız arkadaşım Ceren ile birlikte çorba içmek için kız arkadaşımın ısrarı üzerine araca bindik. Aracı daha önce Deniz isimli arkadaşım evin önüne getirmişti" dediği öğrenildi.

"FRENE BASTIM ANCAK ARAÇ KAYDI BİSİKLETLİYE ÇARPTIM"

Temel Ünlü savcılık ifadesinin olayı şu şekilde anlattığı kaydedildi; "Ben ve kız arkadaşım saat 04.30 gibi Caddebostan civarına geldik. Çorbacı bakıcaktık. O sırada Bağdat Caddesi üzerinde yolun sağında polisler uygulama yapıyordu. Bana dur işareti yaptılar. Durdum, sağa çektim. Ancak bu sırada müsait boşluğu buldum. Benim ehliyetim yok. Hiç ehliyet almadım. Sağa çektim bekliyordum. Polis memuru başka bir araca bakıyordu. Ehliyetim olmadığı için uzaklaştım. Maltepe tarafına gitmek için sahil yoluna indim. Maltepe tarafına giderken yolun sağında yine polis arabası vardı. Ben en soldaki şeritten yoluma devam ettim. Polis bana durmam için her hangi bir uyarıda bulunmadı. Ben normal hızımla gidiyordum. Benim arkamdan da her hangi bir polis takibi olmadı. Ben bu sırada 100-110 hızla orta şeritten gidiyordum. Bostancıya henüz gelmemiştim. Yolun ortasında şeridi kapatmış 50-60 bisikletlinin arkasına park ettim. Arabayı sol şeride attım. Biraz gittim. Yol çatallaşıyordu. Virajı almak için girdiğimde bisikletli bir kişiyi aniden yolun ortasında gördüm. Aracı sağa doğru kırıp kurtarmaya çalıştım. Ben orta şeritteydim. O da çapraz bisikletle gidiyordu. Frene bastım ancak araç kaydı bisikletliye çarptım. Bir sonraki bisikletliye çarpmamak için aracı kırdım, kurtardım. Her tarafta bisikletliler vardı. Sabah 05.30 sıralarıydı, ışıklarda yetersizdi. Bisikletliler benim üzerime geldiler. Ben aracı yola bıraktım. Olay yerinden kaçtım. Çünkü çok sayıda bisikletli vardı. Beni kovaladılar"

"POLİSLERDEN DE KORKUYORDUM. BU NEDENLE TESLİM OLMADIM"

Temel Ünlü'nün olaydan sonra cezaevine girmek istemediği için kaçtığını belirterek, "Ben olay sırasında alkol etkisinde değildim. Çünkü alkolü gece 12.00'de içmiştim. Aracın içerisinde vites kutusu yanında bulunan madde bir içimlik esrardır. Bu esrar arabayı bana getiren arkadaşım Deniz S.'ye ait olabilir. Ben esrar kullanıyordum ancak olay günü esrar kullanmamıştım. Olaydan sonra arkadaşım Mehmet Can Ç.'nın evine gittim. Ben olaydan dolayı pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Ben karşı tarafın maddi ve manevi zararını karşılamaya hazırım. Ben olaydan sonra 2,5 ay kadar saklandım. Cezaevine girmek istemiyordum. Polislerden de korkuyordum. Bu nedenle teslim olmadım" ifadelerini kullandığı belirtildi.