Kadıköy'de Bisikletliye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücü Hala Bulunamıyor

KADIKÖY'de, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü 9 gündür aranıyor. Aile kaçan sürücünün bulunamamasına tepki gösterdi. Abla Gülenay Güzelgün Erol "Maalesef 9 gün oldu hala bulunamadı. Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı, hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum." dedi.

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü, olay yerinden kaçtı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, 9 gündür aranıyor. Abla Gülenay Güzelgün Erol ve baba Duman Güzelgün, kaçan sürücünün bulunamamasına tepkili.

"BİR AN ÖNCE BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

"YAKALANSA İNSAN EN AZINDAN MUTLU OLURDU"

Doğanay Güzelgün'ün babası Duman Güzelgün, "Ne söyleyebilirim bu acıyla. Suçlu olan yakalansa insan en azından memnuniyet duyar. Gördükçe insan acı çekiyor ne söylenebilir ki. Böyle bir anda elinden alınınca çok fena oluyor insan. Kaza yerine gelmek ve görmek istemiyordum. Devletimiz istediği zaman bulur. İnşallah bulunur " şeklinde konuştu.