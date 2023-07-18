Kadıköy'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı. Bisikletli grubunun arkadaşları, teslim olan kişinin başka birisi olduğunu öne sürdü. Kazayla ilgili olarak otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edildi.