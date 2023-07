Kadıköy'de Bisikletliye Çarpan Otomobil Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

KADIKÖY Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51) hayatını kaybederken kazadan saniyeler önce hızla ilerleyen otomobil kameraya yansıdı. Sürücünün olay yerinden kaçtığını belirten Güzelgün'ün arkadaşları teslim olan kişinin başka birisi olduğunu öne sürdü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

"KARAKOLA GELEN KİŞİ OL DEĞİL"

Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümün sebep olan sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi

Güzelgah'ın bulunduğu bisikletli grubunun içinde bulunan Ahmet Erkinsert, "Her sabah 05.30'da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray'a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış. Ben sürücüyü gördüm, karakola gelen kişi ol değil. Bu şeklide ifademi de verdik polis arkadaşlara "diye konuştu.

"OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞUNU DAİR GÖRÜNTÜLER VAR"

Bisikletli Tufan Sağanak da kazayla ilgili olarak otomobilde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen madde görüldüğünü iddia ederek "Bir arkadaşımız onu kovalamaya çalıştı ama yakalayamadı. Sonradan başka bir kişi kazayı kendisinin yaptığını söyleyerek geldi. Polise teslim oldu. Gözaltındaki kişinin çarpan kişi olmadığını düşünüyoruz. Bunu polis belirleyecek ama yüksek ihtimalle onun yerine başkası geldi. Otomobilde uyuşturucu olduğuna dair görüntüler var" diye konuştu.

"BU BİSİKLET KAZASI DEĞİL,CİNAYET"

Alptekin Çilesiz, "Her sabah orada düzenli olarak sürüş yapan yüzlerce bisikletçi arkadaşımız var. Biz uyumlu insanlarız. Biz her sabah bu tür olaylarla karşı karşıyayız. Yüksek hızda araç kullanan ve genelde alkollü olan süreçler bizlerin yaşamlarını tehdit ediyorlar. Bu sabah da hiç beklemediğimiz bir anda 100- 120 kilometre hızla çarptı. Kaçarken çarptı. Hepimiz kazayı gördük. Yüksek ihtimalle cadde üzerindeki uygulama noktalarından bir tanesinden kaçıyordu. Şuanda çarpan kişi aranıyor. Yerine gönderilen bir sürücü var. O olmadığı çok net. MOBESE kameralarından her şey ispat edilmiş durumda. Sadece adli süreç başladığı işlemlerin karakol tarafından tamamlanmasını bekliyoruz. Bu bisiklet kazası değil cinayet" dedi.

Bisikletçi arkadaşı Nurşafak Gügümü da "Yaşadığımız kaza çok üzücü. Sırf bu tarz kazalar yaşanmaması için sabah 4'de 4.30'da kalkıp mesaiden önce bisiklete binmeye çalışıyoruz. Hiçbir ülkede hiçbir topluluk bisiklete binmek için bu saatte kalkmak zorunda kalmıyor. Buna rağmen bugün böyle bir üzücü olay yaşadık "diye konuştu

OTOMOBİLİN HIZLA GEÇİŞİ KAMERADA

Öte yandan kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.