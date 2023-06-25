Kadıköy'de Bisikletli Polis Ekipleri Göreve Başladı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı 'Martı' polis timleri göreve başladı. 'Martı' polis timi, özellikle araç trafiğine kapalı Moda, Caddebostan, Bostancı sahili ile parklarda bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapacak. Polis yazılı beyaz bisikletleri ve açık mavi renkli üniformaları ve beyaz renkli bisiklet kasklarıyla dikkat çeken Martı Timleri, diğer polis birimleriyle koordineli çalışıyor. 'Martı' ekibini gören vatandaşlardan Beytullah Demirhan, "Güvenli bir şekilde oturuyoruz. Moda Sahili için bulunmaz birşey bu. En azından rahat bir şekilde gelip oturuyoruz. Sağolsun arkadaşlar günübirlik geliyorlar kontrollerini yapıyorlar. Hepimiz için güzel bir uygulama " diye konuştu. Yaz mevsimi boyunca görevlerine devam edecek 'Martı' ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, plaj ve sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel