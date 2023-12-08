Kadıköy'de otomobiliyle bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Temel Ünlü'nün yargılanmasına başlandı. Sanığın, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsüne Çarparak Ölümüne Neden Olan Şahıs Tutuklandı

Kadıköy'de otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Temel Ünlü'nün, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Ünlü katıldı. Duruşmada, maktul Doğanay Güzelgün'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, savunması alınan sanık Ünlü, olay tarihinde sahil yolunda aracıyla ilerlerken Bostancı İDO İskelesi'ne yaklaştığı sırada önünde bir bisiklet gördüğünü ifade ederek, "Frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat durmadım, çarptım." dedi.

Kazanın ardından durduğunu ve arabadan indiğini anlatan Ünlü, "Çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Benim üzerime doğru yürüdüler. Ben de korktum ve yaya olarak olay mahallinden kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olmadım. Daha sonrasında avukatlarımla Anadolu Adliyesine geldim ve teslim oldum. Pişmanım." diye konuştu.

Söz verilen Güzelgün'ün ailesinin avukatları sanığın eyleminin "olası kast altında öldürme" suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, iddianame ve dosya kapsamına göre, sanığa yüklenen "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunun vasfının değişerek "olası kastla kasten öldürme" suçunu oluşturabileceğini belirtti.

Bu kapsamda görevsizlik kararı veren mahkeme, dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Olay

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Temel Ünlü'nün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.