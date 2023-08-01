Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsüne Çarpan Şüphelinin Kaçış Anı Kamerada

Kadıköy'de otomobiliyle bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan şüphelinin olay yerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından firari şüpheli hala yakalanamadı.

Kadıköy'de, otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan şüphelinin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz'da meydana gelen olaya ilişkin görüntülerde, otomobilin Güzelgün'e çaptıktan sonra durması, şüpheli Temel Ü'nün koşarak yolun karşısına geçerek, minibüs yoluna kaçması yer aldı.

Arkadaşlarının, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güzelgün'ün yanına koşarak gitmesi de görüntülere yansıdı.

Olay

Bostancı sahil yolunda yaşanan olayda Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda Doğanay Güzelgün'ün (51) kullandığı bisiklete çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince kimliği tespit edilen firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları devam ediyor.