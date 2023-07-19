Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobilin Şoförü Yakalandı

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün için anma etkinliği düzenlendi. Grup, güvenli ulaşım hakkını vurgulayarak adalet talep etti. Polis, kazanın ardından bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün için bir grup bisikletli tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Bostancı Sahil Yolu'nda toplanan bisikletli grup, "Burada bir insan öldürüldü" yazılı pankart açıp, "Güvenli ulaşım haktır" yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Tufan Sağnak, bisiklet sporcularının sabahları güvenli antrenman yapabilmek için araç trafiğinin en az olduğu saat 05.30'da Bostancı'da toplanarak sürüşe başladıklarını söyledi.

Sağnak, dün yine aynı saatte grup hareket etmek üzereyken hızının saatte 120 kilometreden fazla olduğu tahmin edilen aracın caddenin karşısına geçen bisiklet sürücüsü Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Tufan Sağnak, "Yaşanan olay basit bir trafik kazası değil cinayettir. Zanlı araçtan inerek kaçmıştır. Daha 20 dakika geçmeden başka bir şahıs olay yerine gelip kazayı üstlenerek teslim olmak istemiştir. Görgü tanığı olan ve zanlıyı kovalayan arkadaşlarımız ile araçtaki diğer yolcunun ifadesi doğrultusunda, gelen kişinin aracı kullanan şahıs olmadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.

Araçta uyuşturucu madde ve alkol bulunduğunu öne süren Sağnak, olayın en ince ayrıntısına kadar soruşturulmasını, can kayıplarının son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Sağnak, "Yetkililerden sesimizi duymalarını, can güvenliğimizi korumalarını istiyoruz. Önceliğimiz, katil zanlısının bir an önce yakalanması ve yargılanıp cezalandırılmasıdır." dedi.

Açıklamanın ardından kazanın yaşandığı alana yürüyen grup, ellerindeki gül, karanfil, kask ve bisikleti buraya bıraktı.

Hastanede yaşamını yitirmişti

Kadıköy'de dün sabah Kartal yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından çalışma başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına almıştı.