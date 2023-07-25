Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobilin Arkadaşlarından Saygı Duruşu

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları, olay yerinde toplanarak saygı duruşunda bulundu. Grup, kazada ölen arkadaşlarını anarak katil zanlının yakalanmasını istedi ve güvenli bisiklet yolları talep etti.

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu ölen bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları, kazanın yaşandığı saatte olay yerinde toplanarak saygı duruşunda bulundu.

Caddebostan'da toplanan bir grup bisikletli, Güzelgün'ün hayatını kaybettiği saatte olay yerinde bir araya geldi.

Gruptakiler burada saygı duruşunda bulunarak kazada ölen arkadaşlarını andı.

Bisiklet sürücüsü Sinem Sayar burada yaptığı konuşmada, Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının hala dışarıda olduğunu, şüphelinin yakalanmasını istediklerini söyledi.

Kara yollarında bazı güzergahlarda hız sınırlarının düşürülmesini talep ettiklerini belirten Sayar, "Bu yolların paylaşımlı bisiklet yolları olduğunu belirtecek levhalara, uyarılara ihtiyaç var. Bu güzergahlarda hız limitini aşanlara caydırıcı maddi cezalar getirilmesini istiyoruz. Bacaklarımız titreyerek her gün ölümle burun buruna yaşamak istemiyoruz. Hiçbir canlının da bu tedirginlikle sokaklara, caddelere çıkmasını istemiyoruz. Korkmadan, güven içerisinde yaşamak ve bisiklet sürmek istiyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.