Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi

Kadıköy'de meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Olayın ardından firari şüphelinin kimliği tespit edildi ve başka bir kişi teslim oldu. Polis ekipleri, asıl firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, araçta yapılan incelemelerde uyuşturucu madde bulundu.

Kadıköy'de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin firari şüphelinin kimliği tespit edildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda meydana gelen kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu.

Farklı bir kişi "Kazayı ben yaptım" diye teslim oldu

M.C.Ç'nin sorgusunda, Güzelgün'ün yaralı olduğunu düşünerek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, ifadeler ve çevredeki MOBESE kameralarını da inceleyerek, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığını belirledi.

Kimliği belirlenen asıl firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan ekipler, araçta yaptıkları incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Olay

Sabah saatlerinde Kadıköy'de Kartal yönüne giden Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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